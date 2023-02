Mechelse regisseur stelt eerste kortfilm ‘Altijd Zomer’ voor: “Mijn manier van rouwen na zelfdoding van goede vriend”

Voetbal eerste nationale Lichtpan­nes teisteren onmachtig Rupel Boom dat verliest van leider Patro Eisden: “Alleen nood aan zij die er nog in geloven”

Rupel Boom heeft zijn stunt van vorig seizoen tegen Patro niet kunnen herhalen. Een voorzet van Vanrafelghem werd na nog geen tien minuten spelen ongelukkig in eigen doel gedevieerd door Vervoort en van die vroege achterstand herstelde de thuisploeg zich eigenlijk nooit. Vlak voor rust ging dan, niet voor het eerst dit seizoen, letterlijk het licht uit in een hoek van het Gemeentelijk Parkstadion en tien minuten ver in de tweede helt gebeurde dat nog een tweede keer. In tegenstelling tot in de wedstrijd tegen Tienen kreeg men de verlichting nu wel weer tijdig aan de praat, maar kort na de tweede herstart zette Ferber de 0-2 eindstand op het bord. Game Over.