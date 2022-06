Mechelse politie betaalt 100.000 euro schadevergoeding aan voormalig directeur

De betaling is het slotstuk van meer dan twintig gerechtelijke procedures die Geets telkens won. De voormalige directeur is zeer tevreden met het eerherstel dat hij krijgt, en heeft de som ondertussen al ontvangen.

Na meer dan twintig gerechtelijke procedures kende het hof van beroep in Antwerpen Geets in februari een schadevergoeding toe van 100.000 euro. De feiten kwamen donderdag aan het licht nadat een Mechels oppositielid zich bij het stadsbestuur had geïnformeerd over de totale kostprijs van alle procedures en de advocatenkosten die door de stad met belastinggeld werden betaald.

Vertroebelde relatie met huidig korpschef

Carl Geets, voormalig directeur operaties van de lokale politie van Mechelen, werkte jarenlang als nauwe medewerker van de korpschef goed samen met voormalig korpschef Rony Vandaele. Nadat die in 2009 werd opgevolgd door huidig korpschef Yves Bogaerts, vertroebelde de goede samenwerking. Hij werd herplaatst, verschillende keren geschorst en ging uiteindelijk in een andere politiezone aan de slag als hoofdcommissaris.

“De problemen begonnen omdat mijn waarden werden uitgedaagd”, zegt Geets. “Ik had als agent een eed afgelegd en werd verondersteld mee te gaan in een bepaalde richting. Toen ik daar ‘neen’ tegen zei, werd ik in een hoekje geduwd. Ik werd herplaatst naar een nietszeggende functie en te kijk gezet ten aanzien van het hele korps. Dat was een hele pijnlijke situatie waarvoor ik rechtsbijstand heb gevraagd, en dat heeft geresulteerd in een procedure bij de Raad van State.”

Procedures draaiden uit in voordeel van Geets

Wat later meldde de advocaat van Geets aan het Comité P dat hij vermoedens had dat de korpsleiding het beroepsgeheim had geschonden. “Maar in de plaats van dat te onderzoeken, werd een procedure tegen mij ingesteld door het parket. Er zijn in totaal meer dan twintig procedures geweest, telkens trok ik aan het langste eind: ik ben twee keer herplaatst, dat heeft de Raad van State ongedaan gemaakt. Ik ben vijf keer geschorst, ook dat werd telkens ongedaan gemaakt.”

“Er waren twee tuchtdossiers waarin ik werd vrijgesproken, ik ben correctioneel vrijgesproken, naar de arbeidsrechtbank gegaan en telkens werd voor elke procedure ook beroep aangetekend en werd ik ook daar vrijgesproken. Waarden zijn voor mij essentieel, ik kon het gewoon niet om de handdoek in de ring te gooien. Ik moest mijn plicht doen.”

Eerherstel

“Er zijn geen winnaars in dit verhaal, maar het publieke eerherstel dat ik vandaag krijg, is mij veel waard. Er is een persoonlijke vete uitgevochten met belastinggeld, dat voelt heel bitter aan. De korpschef handelt onder toezicht van een politieke overheid, het is dus niet enkel een politionele zaak. Ik ben inmiddels met pensioen maar heb gelukkig mijn carrière kunnen verderzetten in een andere politiezone waardoor ik dat toch mooi heb kunnen afsluiten.”

Tegen het arrest kan geen enkele vorm van beroep meer worden aangetekend, het is dus definitief.

