Mechelse moeder niet te spreken over boete van De Lijn voor dochter die voor het eerst een bus nam: “81 euro voor een ongeldig ticketje is buiten proportie”

Bonheiden Zesvoudig vrouwelijk vierge­slacht uit Bonheiden poseert samen met stammoeder Maria: “We hebben ook jongens in de familie hoor”

23 augustus De familie Fonteyn-Serneels uit Bonheiden kwam onlangs samen met haar zesvoudig viergeslacht. Stammoeder Maria Serneels, die net 87 jaar geworden is, is naar eigen zeggen erg fier. Maria heeft met Lieve en Marleen twee dochters, die op hun beurt ook twee dochters hebben. “Annedore en Laure zijn de dochters van Marleen, Eva en Tine zijn de dochters van Lieve. Mijn kleindochters hebben ook hun duit in het zakje gedaan want ook zij hebben dochtertjes. Annedore heeft twee meisjes: Noke (12 jaar) en Elle (10 jaar). Laure heeft met Millie een dochtertje van één jaar. Eva heeft een dochtertje Stella (2 jaar). Aline (6 jaar) en Livia (4 jaar) zijn de dochters van Tine”, legt Maria uit. “Het is altijd fijn wanneer we met heel de familie samenkomen. Door corona kon dat een tijdje niet. Op het verjaardagsfeestje van Elle hebben we een foto laten nemen van ons zesvoudig viergeslacht. En voor wie het zich afvraagt: we hebben ook jongens in de familie hoor”, lacht Maria.