Mechelse Kato (18) is ‘Beste Junior Champagne Sommelier’: “Bij elk gerecht kan je Champagne serveren”

Elke kandidaat van de acht deelnemende scholen, werd beoordeeld op theorie, maar ook op haar of zijn creatief denken als het op leuke, onverwachte pairings aankomt. Kato leerde de kneepjes van het vak in Hotelschool Ter Duinen. Bovendien liep ze vorig jaar stage bij de Beste Sommelier van 2013, Yannick De Handschutter. “Ik denk dat er veel meer is dan Champagne bij het aperitief in de gastronomie. Ik denk zelf dat het zeer haalbaar zou moeten zijn om bij ieder gerecht een Champagne te plaatsen wat ik jammer genoeg nog te weinig zie gebeuren de dag van vandaag”, aldus Kato. Ze verraste de juryleden bij haar mondelinge proef door een Champagne Clash te presenteren. Hierbij koppelde ze een stukje hertenkalf met aardappelmousseline met een glaasje Champagne. Een combinatie die op applaus werd onthaald bij de jury. “Kato is nog studente, maar heeft nu al enorm veel eigenschappen dat een goede sommelier moet bezitten. Haar kennis over Champagne is uitzonderlijk groot. Bovendien vertelde ze een boeiend Champagne-verhaal waarmee ze iedereen aan haar lippen hing”, klonk het bij de jury.