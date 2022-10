Mechelse hasjdealer moet mogelijks 96.000 euro aan omzet terugbetalen en riskeert 8 maanden cel

“Dit is geen klein handeltje.” Verdachte W. M. verscheen op maandag voor de rechtbank. In februari van dit jaar vond men na een huiszoeking 817 gram hasj, net geen 4 gram cannabis, en om en bij de 2.600 euro terug. “Een grote som, zeker voor iemand die van een uitkering leeft. Tijdens zijn verhoring geeft hij geen informatie over zijn klantenbestand. Maar de berichten in zijn gsm geven aan dat het wel degelijk om een handel gaat. Wij vorderen 8 maanden gevangenis, een boete van 1.000 euro en een per beurt verklaard bedrag van 96.000 euro. Dat laatste bedrag werd gebaseerd op zijn verklaring. Hij zou naar eigen zeggen al een jaar lang elke maand zo’n 800 gram verkopen”, aldus de procureur, die zich niet zal verzetten tegen probatie. “Maar dan moet de beschuldigde wel iets gaan doen aan zijn druggebruik en zijn financiële situatie.”