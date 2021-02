Mechelse gevangenis zit propvol: “Gedetineerden moeten met matras op de grond slapen”

KV Mechelen-huur­ling Alec Van Hooren­beeck (22) miste nog geen minuut bij Helmond Sport: “Een gedroomde uitleen­beurt”

18 februari Een schot in de roos. Zo kunnen we de uitleenbeurt van Alec Van Hoorenbeeck aan Helmond Sport iets over halfweg de competitie nu al omschrijven. De 22-jarige huurling van KV Mechelen is een onbetwiste titularis centraal in de defensie van de Nederlandse tweedeklasser en miste zelfs nog geen minuut.