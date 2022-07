Mechelse Deliveroo-koeriers stemmen Beastie Burgers tot winnaar van Riders’ Award

“Deliveroo werkt in België al meer dan zes jaar samen met duizenden koeriers en restauranthouders om maaltijden aan huis te leveren. Een goede samenwerking tussen de koerier en het restaurant zorgt voor een betere dienstverlening en een grotere klantentevredenheid. Daarom besloten we vanuit Deliveroo de koeriers te vragen naar hun favoriete restaurants”, zegt woordvoerder van Deliveroo België Rodolphe Van Nuffel.

Praatje met het personeel

“Onze koeriers vinden vriendelijk, glimlachend en gastvrij personeel en het respecteren van de bereidingstijd duidelijk de belangrijkste criteria. Ze stellen ook een aangename wachtruimte op prijs, net als een praatje met het personeel, een glaasje water of een kleine versnapering. In Mechelen bestond de top drie van onze koeriers uit Beastie Burger, Bavet en Thai Café. In het hele land reikte Deliveroo 25 Riders’ Awards uit.”