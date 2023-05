Mechelse dansers van UTDS zetten na 6 jaar opnieuw beste beentje voor tijdens optreden in TheAtrium

Stadsge­dicht Pat Donnez prijkt als kunstwerk op oude klooster­muur: “Vat zijn liefde voor onze stad perfect sa­men”

Op een oude kloostermuur van Het Predikheren in het Tinelpark heeft het stadsbestuur zaterdagavond een gedicht onthuld van voormalig stadsartiest Pat Donnez. Het kunstwerk, getiteld ‘M’, gaat over de stad Mechelen en kadert in het restauratieproject van de Predikherenkerk.