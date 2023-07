Mechelse binnenstad vanaf zaterdag weer vlotter bereikbaar met de bus

VillaVip opent deuren met groot feest: “Helemaal geworden wat we hadden gehoopt”

Met een groot feest opende de gloednieuwe VillaVip-woning in Mechelen de deuren. Marcel Antenbrink en Sonja Meskens namen in september als zorgkoppel hun intrek in het kleinschalig woonproject voor personen met een beperking. “Op dit moment zorgen we samen met ons team al voor 7 bewoners, we kunnen nog groeien tot 10. Nu al is VillaVip alles waar we op hoopten.”