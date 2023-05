Mechelse bibliotheek ziet ledenaantal groeien: “Grootste stijging bij jeugd en kinderen”

In 2022 telde de bibliotheek van Mechelen bijna 10% meer leden dan in 2019, het referentiejaar voor corona. Ook in de eerste maanden van dit jaar blijft de stijging zich doorzetten. Van 15.868 eind 2019 naar 17.363 eind 2022 tot 17.900 in april 2023.