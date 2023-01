Mechelse Babytheek bestaat 3 jaar: “632 babyspullen werden ontleend”

Mechelen Politie grijpt in nadat gemoederen tijdens discussie over geparkeer­de auto hoog oplopen

In de buurt van het Papenhof Park in de Mechelse wijk Nekkerspoel is er zondagnamiddag een ruzie ontstaan tussen twee families. Naar eigen zeggen omwille van een foutief geparkeerde wagen. De politiezone Rivierenland werd erbij gehaald. Onder meer omdat het er heftig aan toe ging. Ter plaatse had de politie de situatie snel onder controle. “Het probleem was op dat moment al opgelost”, vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Rivierenland. “Er vielen ook geen gewonden. ”

29 januari