Mechels Fietsatelier verhuist naar voormalige JBC-winkel: “Meer ruimte en veel praktischer”

Eerder verhuisden het regionale voedseldistributieplatform FoodSavers en sociale kruidenier ‘t Sociaal Profijtje naar de voormalige JBC aan het plein. Maandag was het de beurt aan het Fietsatelier, dat via sociale tewerkstelling fietsen een nieuw leven schenkt. E-bis, het project rond ex-leasefietsen, verhuisde mee. “Onze werking was voordien verspreid over drie verschillende locaties. Er was ons fietsatelier aan de Battelsesteenweg, ons fietspunt aan het station en onze opleidingen vonden plaats op de site van de oude brandweerkazerne. Dat maakte dat we constant zaken moesten transporteren van de ene naar de andere locatie”, legt trajectcoach en technisch begeleider Stijn Vlasschaert uit. “Zo kregen we bijvoorbeeld schenkingen in het atelier, die we dan moesten vervoeren naar de kazerne. Dat we nu met ons atelier en de opleidingen op één locatie zitten maakt alles veel praktischer. Ook voor ons als begeleiders. We kunnen zo meer ondersteuning bieden aan de fietsherstellers in opleiding.”

Trajectcoach Stijn Vlasschaert op de nieuwe locatie van Het Fietsatelier in het voormalige JBC-filiaal aan het Rode Kruisplein

Voordelen

“Nog een voordeel van deze nieuwe locatie is dat we het aantal medewerkers kunnen opschalen. Momenteel hebben we 15 medewerkers in het atelier, maar omdat er hier meer ruimte is, kunnen dat er op termijn 20 worden. Sinds corona en de lockdowns is het er alleen maar drukker op geworden. We kunnen de vraag naar herstelde tweedehandsfietsen niet meer volgen. Nieuwe helpende handen in het atelier zijn dan ook welgekomen. Bovendien hebben we op deze locatie veel parking voor de deur en weet quasi iedereen het Rode Kruisplein in Mechelen liggen, met dank aan het Van der Valk Hotel en de McDonald’s.”

Het fietspunt aan het station verhuist niet mee naar het Rode Kruisplein. Het voormalig atelier aan de Battelsesteenweg krijgt een nieuwe bestemming. “De winkel daar is onze eigendom. In augustus of september willen we er een nieuw project rond recuperatiehout opstarten”, klinkt het nog.

Het Fietsatelier neemt zijn intrek in het voormalige JBC-filiaal aan het Rode Kruisplein

Het Fietsatelier neemt zijn intrek in het voormalige JBC-filiaal aan het Rode Kruisplein

