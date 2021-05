Mechelen wil alle stations rookvrij maken

De vraag van het stadsbestuur kadert in de campagne ‘Generatie Rookvrij’, waarbij kinderen die in 2019 of later geboren zijn rookvrij moeten kunnen opgroeien.

"Onze vraag is of NMBS bereid is het rookbeleid in treinstations verder uit te breiden en zo bij te dragen aan een gezondere samenleving", stelt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Gabriella De Francesco (Groen).

"Mechelen telt twee treinstations (Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel, red.) en wil als proefproject fungeren in de uitrol van rookvrije perrons en stations in de rest van het land. Zo willen we een belangrijk signaal geven naar de Mechelaar en een voorbeeld zijn voor andere steden. We willen kinderen het recht geven om rookvrij op te groeien en streven naar een gezondere samenleving."

De bedoeling van het initiatief is niet om rokers te culpabiliseren, maar om roken enkel op duidelijk afgebakende plaatsen toe te laten zonder dat het andere reizigers stoort.

Op perrons, meestal in de buitenlucht, is het momenteel niet duidelijk of roken toegelaten is of niet. Die onduidelijkheid wil het Mechelse stadsbestuur wegwerken.