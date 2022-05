Mechelen uitgeroepen tot Fietsstad 2022: “Enorme beloning”

De bekroning vond plaats tijdens het Fietscongres dat de VSV met de steun van de Vlaamse overheid vandaag in Deinze organiseert. Met die titel willen ze de koplopers inzake lokaal fietsbeleid in de schijnwerpers zetten.

Mechelen haalde het in categorie 1 (meer dan 50.000 inwoners) van Gent en Leuven nadat het eerder was genomineerd dankzij de goede punten gegeven door fietsers op het vlak van fietsveiligheid en fietscomfort.

Huis van de Fiets

Bij de bekendmaking werd onder meer verwezen naar de realisatie van de vlotte fietsverbinding tussen het noorden en zuiden van de stad en naar ondergrondse fietsenstallingen onder de Grote Markt en (toekomstig) in de stationsomgeving.

“Veelbelovend is de geplande oprichting van het ‘Huis van de Fiets’ als centrale plek om het fietsbeleid naar de Mechelaars zichtbaarder te maken. Fietsers kunnen er terecht voor fietsonderhoud, informatie over fietsroutes, fietsinfrastructuur, fietsverhuur enzovoort”, klinkt het – kort samengevat - in het juryverslag.

“De stad onderscheidt zich duidelijk van de andere kanshebbers door te voorzien in logistieke alternatieven met cargofietsen en fietskoeriers in de binnenstad. Het Mechelse stadsbestuur durft in zijn beleid resoluut voor de fiets te kiezen, waardoor de fiets als functioneel vervoermiddel aantrekkelijk gemaakt wordt.”

Mechels schepen Vicky Vanmarcke reageerde superenthousiast op de titel van Fietsstad 2022.

Bang hartje

Volgens minister Peeters is Mechelen samen met de andere winnaars Lommel en Peer “een echte ambassadeur voor de fiets”. “Vanuit Vlaanderen steunen we volop lokale besturen om meer mensen voor de fiets te doen kiezen. We investeren volop in veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsnetwerken die woonkernen, scholen en tewerkstellingspolen verbinden en maken daar in 2022 maar liefst 328 miljoen euro voor vrij.”

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke zegt “superenthousiast” te zijn. “Twee jaar geleden waren we ook genomineerd en toen was de ontgoocheling groot. Nu zat ik met een bang hartje op het podium”, lacht ze.

50.000 euro

“Het is een enorme beloning voor alle medewerkers die hier heel hard hebben voor gewerkt en hier nog hard voor zullen werken. Bedankt ook aan de Mechelaars, want het is dankzij hen dan de mental en modal shift er komt. Zij kiezen veel meer voor de fiets voor hun woon-werkverkeer, om de kinderen naar de crèche te brengen, voor hun hobby’s…”

Het ‘verkeersbord’ dat ze als winnaar meekreeg, krijgt een ereplek in de stad. “‘Voor ons is dit de perfecte incentive om op het ingeslagen pad verder te gaan en te blijven investeren in de fietsers in onze stad, die we nu twee jaar lang dé fietsstad van Vlaanderen mogen noemen.”

De winnaars krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

