Mechelen start met de bouw van eerste nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen: “We willen hen niet wegsteken, maar net betrekken in onze gemeenschap”

Onderdak

Ook Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (NV-A) kwam vandaag al een kijkje nemen in het Mechelse nooddorp. Ook hij is blij met de snelle komst van het dorp: “Het is goed dat we op een zeer snelle manier ervaring kunnen opdoen want we weten niet wat er op ons afkomt. Volgens de eerste statische modellen zouden er zo’n 120.000 Oekraïense vluchtelingen naar Vlaanderen komen waarvan we aan een 80 procent onderdak zullen moeten geven. Met deze nooddorpen houden we ook de drugs op onze woonmarkt zo laag mogelijk.”