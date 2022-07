Mechelen sensibiliseert rond nieuwe wegcode e-steps: “Leuke manier om je te verplaatsen, maar er zijn ook risico’s”

Vanaf vandaag mag je alleen vanaf 16 jaar met de elektrische step rijden aan maximaal 25 km/u. Deze leeftijdsgrens vermijdt dat kinderen of jonge tieners aan deze hoge snelheid tussen gemotoriseerd verkeer rijden. Voortaan worden gebruikers van de elektrische step, ongeacht hun snelheid, ook gelijkgesteld aan fietsers. Zij moeten bijgevolg ook de regels voor fietsers volgen. Het is bovendien expliciet verboden om passagiers te vervoeren op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals de e-step en je e-step parkeren mag alleen op plaatsen waar het niet hinderlijk of gevaarlijk is. “Vandaag rijden er in Mechelen 200 e-deelsteps van Hoppy rond waarvan 8.877 mensen gebruik maken. Het is een laagdrempelige, snelle en leuke manier om je te verplaatsen, maar er zijn ook uitdagingen en risico’s aan verbonden,” stelt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-M+). “De leefbaarheid en veiligheid van onze stad is voor ons een absolute prioriteit. We passen de nieuwe wegcode voor e-steppers, die uitgaat van de Vlaamse overheid, dan ook toe. In eerste instantie willen we sensibiliseren, om bestuurders bewust te maken van hun rijgedrag en zo incidenten te vermijden.”