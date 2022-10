Mechelen pilootgemeente van ‘Mijn burgerprofiel’-app: “Via Mechelse app attesten opvragen en afspraak maken bij de stad”

“Mechelen is een van de pilootsteden die de lancering van de Vlaamse app aangrijpt om dit meteen te koppelen aan een lokale variant”, duidt schepen van Slimme Stad en ICT Rina Rabau Nkandu (VLD-Groen-M+). “Slimme toepassingen aanbieden is voor ons geen doel op zich. Het is ook geen manier om andere vormen van dienstverlening te laten vallen of af te bouwen. Het maakt de bestaande dienstverlening vooral gemakkelijker voor wie er gebruik van wil maken.”

Attesten en afspraken

De eerste versie van de Mechelse Mijn Burgerprofiel-app is nu terug te vinden op de app stores van Apple en Android. “De huidige app is pas het beginpunt. De app wordt continu verder uitgebreid en verbeterd”, vertelt schepen van Burgerzaken en dienstverlening Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-M+). “Verschillende attesten kunnen nu al via de app aangevraagd worden. Via de gloednieuwe app is het ook mogelijk om afspraken vast te leggen in het Huis van de Mechelaar, maar je vindt er ook Mechels Nieuws en de kalender van UiT in Mechelen. Naast deze extra digitale service blijven wij ook voor elke Mechelaar telefonisch, per mail of aan het loket bereikbaar.”