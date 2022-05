Mechelen ontvangt Europese award voor deelmobiliteit

Mechelen sleepte op het international symposium Shared Mobility Rocks in het Duitse Bremen de award van de European Shared Mobility Accelerator in de wacht. Shared Mobility Rocks is een jaarlijks festival over gedeelde mobiliteit. Het is de eerste keer dat de organisatie awards uitreikt. “De Mechelaars maken het verschil, wij zorgden voor het aanbod, maar zij zorgen voor de verandering in hun mobiliteitsgedrag,” zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-M+), die de award in het automuseum van Bremen in ontvangst nam. Het stadsbestuur zet in op onder andere bakfietsdelen, autodelen en deelfietsen. 18.452 mensen registreerden zich in Mechelen in 2021 voor een deelstep, -fiets, -of auto.