Mechelen neemt voor het eerst deel aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

In Nederland wordt het Kampioenschap Tegelwippen al sinds 2020 georganiseerd. In Vlaanderen is het de eerste keer dat Mechelen deelneemt en ze gaan meteen voor de hoofdprijs. De wedstrijd loopt van 21 maart tot en met 31 oktober. Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken en het aantal door te geven via de tegelteller op de website. Een jury beoordeelt de inzendingen en kiest de winnaars.

“Minder verharding zorgt ervoor dat regenwater makkelijker in de bodem sijpelt”, zegt schepen van Klimaat Patrick Princen (Groen Mechelen). “Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken onze stad klimaatbestendiger, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier. De stad slaat de handen in elkaar met Klimaan, Deelbaar Mechelen en Busleyden Atheneum campus Pitzemburg en campus De Beemden om van het VK Tegelwippen een succes te maken. Een stad is continu in verandering en het is belangrijk dat we dan ook veranderingen inzetten om haar beter, mooier en gezonder te maken. Bouwblokken worden ontpit met een groen binnengebied en straten krijgen enkel een nieuwe verharding waar het strikt noodzakelijk is. De vraag naar meer groene plekjes en plekken is enorm, daarom hebben we in Mechelen ook een speciaal onthardingsteam. Hierdoor werken we continu aan ontharding, ook in straten waar geen definitieve aanleg op korte termijn is voorzien, zoals in de Ravenbergstraat en Nieuwe Kapucijnenstraat. Met onze deelname aan dit kampioenschap doen we een extra inspanning en we hopen dat heel veel andere Mechelaars dit ook zullen doen.”

Zadenbib

“Het VK Tegelwippen was voor onze vereniging de aanleiding om samen met de vrienden van Klimaan en een groep enthousiaste scholieren een geveltuin aan te leggen aan de drie panden die we momenteel in tijdelijk gebruik hebben gekregen van de stad”, zegt Thomas Pluymers van Deelbaar Mechelen. “Met het gereedschap dat we aanbieden in onze Klusbib mag de aanleg van een geveltuin geen drempel meer zijn voor de Mechelaar. Nu de lente terug in het land is heropenen we ook onze Zadenbib, waar Mechelaars zaadgoed voor bloemen en groenten kunnen delen met elkaar. Die Zadenbib geven we, speciaal voor het VK Tegelwippen te ondersteunen, wat uitbreiding naar een gedeelde geveltuin voor vaste planten. Zo kan je de plantjes hier binnenkort misschien weer zien schitteren in één van de vele andere geveltuinen.”

Volledig scherm Mechelen neemt deel aan VK Tegelwippen © Annelies Roosen

Ook de leerlingen van BA Pitzemburg en BA De Beemden komen een handje helpen bij het uitbreken van de klinkers aan de Klusbib op de Speecqvest, waar een geveltuin komt. Zo kunnen ze al oefenen voor de volledige ontharding van hun speelplaats later dit jaar. Na deze eerste symbolische uitbreking zullen ze na de paasvakantie ook helpen om met hun klas uit het vierde jaar één van de drie gevels te voorzien van een geveltuin. Samen moedigen ze dus zoveel mogelijk Mechelaars aan om mee de schop in de grond te steken. Door tegels te vervangen door planten, struiken en bomen, dragen we bij aan een groenere en gezondere omgeving. Bovendien vermindert groen de kans op wateroverlast bij hevige regenval en zorgt het voor verkoeling tijdens warme dagen.

Volledig scherm Tegelwippers Speecqvest de pneumatische hamer wordt erbij gehaald © Marc Aerts

Volledig scherm Mechelen neemt deel aan VK Tegelwippen © Annelies Roosen

