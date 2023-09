Mechelen neemt afscheid van de zomer met dans: “Dansstorm zal wervelen”

Wie komend weekend in centrum Mechelen komt, kan niet voorbij aan dans. In het kader van Dansstorm nemen dansende lichamen de straten en pleinen over, onder andere dat van de Mechelse danseres Antonia Volodina (36). Ze kijkt uit naar eindelijk eens een optreden in eigen stad. “Ik word er zelfs een beetje emotioneel van.” Ze is niet alleen. Een open call leverde liefst 26 Mechelse deelnames op.