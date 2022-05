Mechelen MeeMaken verwacht recordaantal kramen voor Lentebraderij: “Toont positieve vibe”

Mechelen Rechtbank gelooft verhaal van man die beweerde drugs te verkopen als infiltrant niet: 18 maanden cel met uitstel

Een 43-jarige man, die beweerde dat hij een infiltrant was binnen een Leuvense drugsbende, is door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan het verhandelen van drugs. De veertiger liep in september vorig jaar tegen de lamp.

20 mei