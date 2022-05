Mechelen krijgt Vlaamse subsidie voor uitbouw digitaal ondernemersloket: “Ondernemers verwachten een vlotte, klantgerichte dienstverlening”

Met het digitaal ondernemersloket wil het stadsbestuur zorgen voor een correct overzicht van de ondernemers in Mechelen en een betere communicatie tussen de stad en de ondernemingen. Daarnaast moet het de mogelijkheid bieden voor een correctere en efficiëntere opvolging van ondernemersvragen. “Vandaag verwachten ondernemers terecht een vlotte, klantgerichte dienstverlening zonder daarvoor naar het stadhuis te moeten komen. Voor onze medewerkers is digitalisering een manier om een professionele en efficiënte dienstverlening te bieden en meer te kunnen focussen op kwalitatieve, beleidsondersteunende diensten door het automatiseren van repetitieve, manuele taken”, aldus Greet Geypen (VLD-Groen-M+), schepen van Economie. Streefdatum waarop Mechelen, Sint-Niklaas en Kortrijk een login aanbieden aan de ondernemers in hun stad (21.515 ondernemers in totaal) is uiterlijk 31 mei 2024. Daarmee kunnen de ondernemer hun gegevens aanpassen, een vraag aan de stad stellen, een vergunning aanvragen en het antwoord hierop opvolgen. Het subsidiepercentage bedraagt 80% met een subsidiebedrag van 500.000 euro, te verdelen over de verschillende partners.