Mechelen hangt energiezuinige kerstverlichting: “300.000 lampjes en een 100-tal overspanningen”

“De eindejaarsperiode is belangrijk voor de handelaars. Daarom dat we net als voorgaande jaren onze stad op een sfeervolle manier zullen verlichten. Dit jaar nemen we wel enkele maatregelen om het energieverbruik te verminderen. We passen de vernieuwde led-technologie al maximaal toe, maar we gaan nu nog een tandje bijsteken. Heel de te verlichten oppervlakte zal vanaf nu verlicht worden door middel van leds. Daarnaast gaan we de helft van deze verlichting op 36 volt laten branden, wat ook een besparing oplevert. Het stadhuis gaan we continu een basisverlichting geven. Hierdoor kunnen we de verlichting die het gebouw vanop afstand aanstraalt, uitschakelen. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we het totale verbruik reduceren tot een tiende in vergelijking met vorig jaar”, aldus Greet Geypen (Vld-Groen-M+), schepen van Economie.