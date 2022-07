Mechelen duidt vaste parkeerzones aan voor deelsteps

“Deelsteps zijn ook in Mechelen al jaren populair, omdat het een laagdrempelige, snelle en praktische manier is om korte verplaatsingen mee te doen. De 200 Hoppy-deelsteps in onze Dijlestad werden het voorbije jaar door maar liefst 15.315 mensen gebruikt voor 44.000 ritten. We willen echter voorkomen dat deze steps het slachtoffer worden van hun eigen succes, door duidelijke regels in te voeren en het gebruik zo veilig en aangenaam te houden voor iedereen”, zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

“Een deelstepgebruiker moet minimum 18 jaar oud zijn, mag hij niet parkeren op de Vismarkt of op de Grote Markt en de maximumsnelheid in de winkelstraten is beperkt tot 15 km per uur. We duiden nu ook verplichte parkeerplekken aan, om het foutparkeren aan te pakken. Alles samen gaat het om 110 vaste, virtuele parkeerplekken verspreid over de binnenstad en de stadsrand. We focussen hoofdzakelijk op pleisterplaatsen zoals scholen, stations, plaatsen met veel horeca.”

Waarschuwing en boete

“De parkeerplaatsen zijn dus vooral ‘virtueel’ zichtbaar in een app, op sommige plaatsen zullen we uitzonderlijk ook effectief parkeervakken aanduiden met een grondschildering. Het systeem van verplicht parkeren start effectief in augustus. Als gebruikers hun step niet in de juiste zone achterlaten, ontvangen ze eerst een persoonlijke waarschuwing en daarna eventueel een boete. Dit laatste gaan we natuurlijk zo veel mogelijk vermijden. Hoppy zal de parkeerzones invoeren, en daarna samen met stad Mechelen het nieuwe systeem evalueren en bijsturen waar nodig.”

