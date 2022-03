Mechelen beëindigt verhuur Douanegebouw aan ZALMscholen: “Willen duidelijkheid scheppen voor leerlingen, ouders en de school zelf”

Mechelen voelt zich, nu de aanmeldprocedure voor volgend schooljaar reeds is opgestart, genoodzaakt om snel duidelijkheid te verschaffen over haar eigen samenwerking met de school. Na afloop van dit schooljaar wordt de bestaande huurovereenkomst over het gebruik van de lokalen stopgezet. “Met deze beslissing willen we in de eerste plaats duidelijkheid geven aan alle ouders en leerlingen, maar ook aan ZALMscholen Mechelen en de onderwijspartners. Zo geven we iedereen de kans om voor volgend jaar een geschikte school te vinden, geven we de scholen de kans om indien nodig extra capaciteit te voorzien en kan ZALMscholen Mechelen zelf tijdig herbekijken hoe ze het volgende schooljaar en het nieuwe erkenningstraject aanvatten. Als stadsbestuur kiezen we voor duidelijkheid en zekerheid in het belang van de leerlingen, hun ouders en de onderwijskwaliteit. Het was geen makkelijke beslissing, maar we kunnen niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen”, zegt onderwijsschepen Rina Rabau Nkandu (Vld-Groen-M+).

In het inspectieverslag stond een reeks ernstige tekortkomingen, onder andere op het vlak van onderwijskwaliteit en leerlingenbegeleiding werd een negatief verslag afgeleverd. “Vanuit de stad spelen we enkel een ondersteunende rol naar de onderwijspartners en proberen we ook nieuwe onderwijsinitiatieven te ondersteunen. Het project van ZALMscholen had zeker potentieel, genereerde een aanbod dat nog niet voorhanden was en was ook qua capaciteit een meerwaarde voor ons onderwijslandschap. Een huurovereenkomst rond het gebruik van enkele lokalen, zoals we dat wel vaker doen, was dan ook mogelijk. Het feit dat de voorlopige erkenning niet in een definitieve erkenning wordt omgezet, wat een uitzonderlijke situatie is, dwingt ons echter om deze samenwerking opnieuw te herbekijken.”

“Het is pas de eerste keer dat een secundaire school na een voorlopige geen definitieve erkenning krijgt. Dit is een duidelijk signaal dat het hier niet om een beperkt aantal werkpunten gaat, maar dat er nog veel werk aan de winkel is en dat de onderwijskwaliteit in haar geheel ondermaats was. De school diende ondertussen een nieuwe aanvraag tot erkenning in, maar dit biedt geen garanties of ze in functie van volgend jaar de nodige kwaliteitsverhoging zullen kunnen waarmaken. Een nieuwe doorlichting kan ook pas in de loop van volgend schooljaar gebeuren. De werking van ZALMscholen kan uiteraard tot het einde van dit schooljaar aan het Douaneplein verdergaan, nadien wordt de huurovereenkomst stopgezet.”, klinkt het.