Mechelen Beach klaar voor drie weken sport en spel op nieuwe locatie

Elzestraat Schoolomge­ving Heilig Hartschool wordt aangepakt: “Optimali­se­ren parking en voetpad wordt fietspad”

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver schakelt een aannemer in om de schoolomgeving van de Heilig Hartschool in de woonkern Elzestraat onder handen te nemen. Heel de maand augustus worden er werken uitgevoerd in de bocht ter hoogte van de school in de Albertstraat. “Tegen de eerste schooldag moeten de werken klaar zijn. De werken zullen bestaan uit twee delen: het optimaliseren van de parkeerplaatsen en het omvormen van het voetpad aan de zuidkant van de twee bomen in de bocht tot een fietspad. De werken starten meteen na het bouwverlof, namelijk op maandag 2 augustus”, deelt het lokaal bestuur mee. Tijdens de werken is de Albertstraat onderbroken ter hoogte van de werfzone, vlak voor en vlak na de bocht. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. “Plaatselijk verkeer mag de Albertstraat tijdelijk in twee richtingen gebruiken. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Clemenceaustraat en Schouwvelden”, klinkt het.

22 juli