Mechelaars zijn tevreden over inrichting van de vesten, maar niet zo zeer over de verkeerssituatie volgens bevraging

“We konden toch niet met lege handen aankomen op het feestje”: duo staat terecht voor een inbraakpo­ging in apotheek

Twee jonge illegalen uit Marokko hebben zich woensdag voor de rechter in Mechelen moeten komen verantwoorden voor een inbraakpoging in een apotheek. Ze werden even later aangetroffen in een wagen. Daarin probeerden ze zich te verstoppen voor de politie.