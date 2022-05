Mechelaars trakteren Oekraïense vluchtelingen op dagje in Dijlestad, Kardinaal De Kesel ontvangt groep in Sint-Romboutskathedraal

Mechelen “Desnoods doen we het zelf!”: Archeolo­gen breken lans voor museum

“Waarom hebben we in Mechelen geen archeologisch museum meer?” De hobbyisten van de Mechelse Vereniging voor StadsArcheologie (MVSA) en de archeologen van het Center for Artefact Research (CAR) vragen het zich af. Zijzelf en de stad bezitten immers bijzonder interessant materiaal. Een voorproefje van wat een museum zou kunnen zijn, krijg je zondag tijdens de Archeologiedag in het Paardenstraatje.

