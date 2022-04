Mechelaars pleiten voor ontharden en vergroenen van plein aan kathedraal: “Met eetbare beplanting, zodat aangrenzende restaurants en huizen het fruit kunnen gebruiken”

Eetbare stad

“In de stad van de toekomst wonen we allemaal dichter op elkaar. Om deze ontwikkeling leefbaar te houden is er nood aan meer groen in de stad. Met Groene Voeten willen we op deze locatie gaan voor een gevarieerde beplanting van pollen- en nectarrijke bomen, struiken en vaste planten die van belang zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Daarnaast gedijen ook vogels en kleine zoogdieren beter in gevarieerd groen. Een deel van de beplanting willen we graag eetbaar maken, zodat aangrenzende restaurants en huizen de kruiden en het fruit kunnen gebruiken in hun keuken. Zo maken we van Mechelen de eerste Vlaamse eetbare stad, een ecosysteem van stadslandbouw op schijnbaar verloren plekken in de stad. Daar waar nu nog verhardingen zijn, zien we graag groen. Door groenaanplantingen verdwijnt het hitte-eilandeffect in dit stadsdeel en maakt het plaats voor verkoeling.”