Mechelaar overhandigt cheques aan goede doelen na fietstocht van 3.000 km

Mechelen Phille overwon verbrijzel­de voet en alcoholver­sla­ving en trekt nu op bedevaart: “Ga mijzelf tegenkomen”

Donderdagochtend is Philippe Leemans (55) vertrokken voor een fietstocht naar via Santiago de Compostela naar Fatima (Portugal), goed voor 2.765 kilometer. Met de tocht zamelt hij geld in voor twee goede doelen.

15 september