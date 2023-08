Mechelaar geflitst in bebouwde kom op weg naar dokter: “Ik moest de resultaten van mijn darmonderzoek gaan bespreken”

Bromfiet­ser (24) rijdt zonder toestem­ming van moeder rond met haar bromfiets: “Zijn rijbewijs was ingetrok­ken tot oktober”

In Bornem heeft de politie een bromfiets in beslag genomen bij een WODCA-controle afgelopen weekend. De 24-jarige bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs, maar reed ook rond zonder rijbewijs. “Zijn moeder had hem nochtans verboden om te rijden”, luidt het.