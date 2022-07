Mechelaar (30) vermist na val uit boot in Thailand: “We moeten blijven hopen op goede afloop”

Het ongeval gebeurde in de Thaise regio Chiang Mai. “Nicolaas is getrouwd met een Thaise, ze hebben samen een zoontje Lucas. Hijzelf heeft de dubbele nationaliteit -Belgisch en Thais- dus voor de meeste vakanties trekken ze naar Thailand. Daar ging Nicolaas vrijdag raften met twee kameraden, en op een bepaald moment is hij uit de boot gevallen en in het woelige water terechtgekomen”, zegt Elise Hinckxt.

Helm en reddingsvest

Blijven hopen

“Wij moeten ons voor informatie vooral baseren op de berichten uit de Thaise media, meer kunnen we van hieruit voorlopig niet doen. Mijn oom, de vader van Nicolaas, is daarom vanmorgen naar Thailand vertrokken. We proberen ook meer te weten te komen via zijn kameraden, maar het beetje nieuws dat we krijgen is allesbehalve positief. We moeten blijven hopen op een goede afloop, maar de ongerustheid bij vrienden en familie is enorm groot.”