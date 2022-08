Mavoc begint feestjaar voor 50-jarig bestaan met Mossel-Days: “We hebben dertig ploegen in competitie”

voetbal eerste nationale Nerveus Rupel Boom begint met valse noot aan competitie tegen promoven­dus Ninove (1-2): “We vergaten te voetballen”

Rupel Boom begon furieus aan de wedstrijd en dat leverde al snel de voorsprong op via Abaz wiens voorzet slecht werd ingeschat door bezoekend doelman Van Den Noortgaete, 1-0. En hoewel de Steenbakkers daarna nog de beste kansen kregen op 2-0, Laverge moest een keer ingrijpen na een te korte terugspeelbal van Verkerken, sloop er zichtbaar meer nervositeit in de ploeg. In die mate zelfs dat Ninove de controle nam na rust en dat overwicht ook omzette in kansen én goals. Romero Gomez sloeg twee keer toe en zadelde Rupel Boom, onder toeziend oog van eigenaar Nathan Crockett, op met een eerste kater, 1-2 was de eindstand.

