Mauro (12) slachtoffer van zinloos geweld, moeder zoekt getuigen: “Ik zat aan voordeur op mama te wachten, toen jongen mij in gezicht bokste”

RECENSIE. The Chick

14 oktober In The Chick, een moderne rôtisserie in de schaduw van de Sint-Romboutstoren, worden we op een vrijdagavond als koninginnen ontvangen. We worden uitgenodigd eerst onze handen met een uiterst aangenaam ruikend zeepje te wassen, en wanneer we naar onze tafel worden begeleid, wenst élke ober die we tegenkomen ons een goede avond. In het prachtige 16de-eeuwse pand van het Sint-Romboutskapittel gaan we een gastronomische en zeer gezellige avond tegemoet.