Mascotte maakt comeback in op en top Mechelse expo: “We verheerlijken Opsinjoorke niet”

Mechelen Man smijt pakketje met drugs over gevangenis­muur voor broer (28)

Een man uit het Antwerpse riskeert een celstraf van 15 maanden met uitstel omdat hij in januari 2020 een pakketje met hasj en cannabis over de gevangenismuur in Mechelen had gesmeten. Hij deed dat volgens het parket voor zijn broer die er momenteen in de cel zat.

15:21