mARTa verwelkomt Mars

Mechelen Auto belandt in de gracht: Bestuurder (66) gewond naar het ziekenhuis afgevoerd

In de Heirstraat is een personenwagen in de gracht beland. Dat gebeurde nadat de 66-jarige autobestuurder de controle over het stuur had verloren. De brandweer van Mechelen werd opgeroepen en moest de chauffeur bevrijden. “Nadien werd de chauffeur overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij liep bij het ongeval lichte verwondingen op.”

7 december