mARTa krijgt groene gevels: “Kan zo een inspiratie zijn voor de andere buurtbewoners”

Verticale ontharding

“Zeker in de binnenstad is de ruimte voor groen beperkt, maar is er wel een overvloed aan muren. Hier doen we aan verticale ontharding: we kantelen de tuin gewoon rechtop, zodat we de beschikbare ruimte optimaal benutten. Zo komt plots veel ruimte voor nestende vogels en andere dieren vrij. Ook voor de menselijke omwonenden is een groengevel een voordeel: ze dempen het geluid dat in de stad rondbotst en bovendien voelen mensen zich beter als ze zicht op groen hebben”, vult Patrick Princen (Vld-Groen-m+), als schepen bevoegd voor natuur- en groenbeheer, aan. De kerk kan nog gehuurd worden tot de start van de renovatiewerken in het najaar van 2023, voor allerlei activiteiten.