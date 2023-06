Marie vertaalt moeilijke jeugd naar podcast: “Wil jongeren met mentale problemen helpen bij hun zoektocht”

Update “Systeem deugt niet en als je iets vraagt aan de politie, dan word je afgesnauwd”: 1,5 uur aanschui­ven om recreatie­do­mein ‘De Nekker’ binnen te raken

Het was heerlijk verkoeling zoeken in de waterplas van ‘De Nekker’, maar bezoekers moesten er wel wat voor over hebben. De wachttijden aan de kassa’s liepen op tot anderhalf uur. Heel wat kandidaat-zwemmers moesten trouwens naar huis omdat ze geen ticket of identiteitskaart bij zich hadden.