Margaux opent zusje voor Ace: “Het leven is aan de durvers”

MechelenACE heeft vanaf morgen een zusje: OLIVEA. Margaux Quirin (27) opende de damesboetiek pal naast haar winkel voor heren. Het is opmerkelijk dat ze in anderhalf jaar tijd twee kledingzaken kan openen, te meer omdat de Onze-Lieve-Vrouwestraat maandenlang openlag. “Het was niet het plan om een tweede vestiging te openen, maar het pand kwam vrij en ik ben gesprongen.”

Margaux opende multibrand store ACE in mei vorig jaar, een winkel met “exclusieve merken voor de moderne man”. “Damesboetieks zijn er genoeg in Mechelen, zeker hier in de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, verklaarde ze waarom ze voluit de kaart trok van de herenmode. Het moet zijn dat ze intussen van gedachte is veranderd, want sinds morgen kunnen dames naast ACE terecht in OLIVEA.

“Ik kreeg veel vragen van vrouwen die met hun man kwamen shoppen. Vandaar dat ik een halfjaar geleden een webshop oprichtte voor dames”, verklaart ze. Toen het pand van From Paris To Alice vrijkwam, aarzelde ze niet. “Ik had niet veel tijd om te twijfelen. De Onze-Lieve-Vrouwestraat is bijna helemaal heraangelegd en gegeerd.”

Volledig scherm Margaux Quirin opent vrouwenkledingswinkel Olivea naast haar mannenkledingwinkel Ace in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mechelen © David Legreve

“Mocht dit pand niet zijn vrijgekomen, ik had misschien nog even gewacht met een tweede winkel. Maar dit was een uitgelezen kans.” Net zoals bij ACE zette ze het pand volledig naar haar hand met behulp van haar vriend Jasper Heymans en zijn verbouwbedrijf Cerasteel. “We hebben hier veel tijd en moeite ingestoken. Alles werd op maat gemaakt.”

Exclusieve merken

OLIVEA is geen kopie van ACE, maar kreeg zijn eigen stijl. De aanpak is echter wel dezelfde, de merken – exclusief voor Mechelen - vaak ook. “We kiezen voor een persoonlijke aanpak en styling. Maar waar mannen bij ACE eerder terechtkunnen voor basics – hun favoriete trui of broek – is OLIVEA meer fashion gebonden.”

Hoe ze dat klaarspeelt, twee winkels openen in anderhalf jaar tijd in (post)-coronatijden en tijdens wegenwerken? “Het leven is aan de durvers”, lacht ze. Al is het niet gemakkelijk. “Ik moet mij voor 100 procent geven, meer zelfs, maar ik ben jong en dat is niet erg. Ik moet ook over elke euro nadenken of ik hem wel goed besteed.”

Meegroeien met stad

Nu dat de Onze-Lieve-Vrouwestraat zo goed als klaar is, vond ze het moment gekomen om de winkel vlak bij de Vijfhoek te openen. “De werken waren vrij pittig, maar we zijn er bijna door en alles kan alleen maar beter worden. De straat is mooi en open. Mijn twee mooie zaken laten meegroeien met de stad, dat is het doel.”

De Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt op 24 september geopend met het grote LOV-openingsfeest, met muziek, DJ’s, foodtrucks, én enthousiaste handelaars met kraampjes voor hun deur. Info: www.lov-festival.be.

