Margaretatunnel volledig veilig verklaard: “Wel nog bijkomend onderzoek nodig naar enkele barsten”

Mechelen Drie flats beschadigd bij zware brand, ontbijtbar op het gelijk­vloers blijft gespaard: “We moeten ventileren en opkuisen, maar we kunnen terug openen”

In de Leopoldstraat in Mechelen is er zondagmiddag een zware brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Terwijl één flat brandschade opliep, was er ook heel wat rookschade in de overige twee flats. De ontbijtbar op het gelijkvloers bleef gespaard. “Eerst dacht ik dat ze bij de buren aan het barbecueën waren”, luidt het daar.

15 augustus