Margaretatunnel tijdlang afgesloten na ongeval met spookrijder

Onze-Lieve-Vrouw-Waver Minster Ben Weyts volgt les met iPad in Sint-Ursula-Instituut: “Een mooi voorbeeld van de toekomst van het onderwijs”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bezocht vanmiddag het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, de grootste iPadschool in Vlaanderen. Sinds 2018 gebruiken de leerlingen en leraren van de school de iPad als digitaal leermiddel. De invoering gebeurde gespreid over drie schooljaren. De minister nam vandaag zelf plaats aan een schoolbank en volgde even een les mee. “Het Sint-Ursula-Instituut is een mooi voorbeeld van de toekomst van het onderwijs, en dat in een mooi historisch kader. Met het project ‘Digisprong’ wil Vlaanderen de achterstand inzake digitaal onderwijs, waar we lang in de Europese staart voor bengelden, ombuigen in een voorsprong voor alle scholen in Vlaanderen. We voorzien daar een budget van een half miljard euro voor. Scholen kunnen zelf kiezen hoe ze het toegekend budget gebruiken, afhankelijk van hun behoeften", sprak Weyts.

