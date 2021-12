Marc Van Ranst vrijgesproken na dagvaarding door Nederlandse coronascepticus Willem Engel: schadevergoeding van 4.000 euro

WillebroekProfessor-viroloog Marc Van Ranst uit Willebroek is zopas vrijgesproken voor laster. De Rotterdamse coronscepticus Willem Engel had hem eerder dit jaar gedagvaard voor laster na een interview op TV , maar volgens de rechters in Mechelen is die laster dus niet bewezen. Van Ranst kreeg nu zelf een schadevergoeding toegekend. Naar eigen zeggen was hij het slachtoffer van een maandenlange belagingscampagne.

Het is niet de eerste keer dat de twee mannen de strijd met elkaar aangaan. Alles begon in mei van dit jaar. Na een interview in Nederlandse kranten had Van Ranst, de Nederlander een extremist en virusontkenner genoemd. Engel vond dat laster en na een oorlogje op Twitter, dagvaardde hij de Willebroekse professor-viroloog een allereerste keer. Die zaak werd uiteindelijk onontvankelijk verklaard door de rechtbank in Mechelen omdat er sprake was van een drukpersmisdrijf.

Maar de kous was hiermee niet af. Van Ranst had tijdens de inleidende zitting van dat proces zijn woorden herhaald in een interview op televisie en dus stuurde de Nederlander een tweede dagvaarding richting het adres van Van Ranst. Eind oktober keken de twee elkaar opnieuw in de ogen op de rechtbank. Tijdens dat proces beweerde Willem Engel dat zijn zijn recht om vrije meningsuiting werd beperkt door de uitlatingen van de professor-viroloog.

Maandenlange belagingscampagne

“Elke kritische stem tegen het beleid valt hij meteen aan”, vond de Rotterdammer. Engels, die tot die tijd steeds werd vergezeld door een advocaat verdedigde zich die dag toen zelf. “Misschien moet er wel eens een deskundige worden aangesteld om te bepalen of hij geestelijke in orde is”, voegde Engel nog toe aan zijn pleidooi. “De manier waarop hij soms tekeer gaat is gewoon echt hallucinant.”

Van Ranst, die dus opnieuw op het beklaagdenbankje in de zittingszaal zat, ging vol voor de vrijspraak in het dossier. Hij herhaalde op zitting dat de dagvaardingen pure pesterijen zijn en noemden zichzelf ook het slachtoffer in deze zaak.“Ik ben het slachtoffer van een maandenlange belagingscampagne vanuit de hoek van Viruswaarheid.nl, viruswaanzin.be en extreem-rechts”, zei hij. “Ik heb opnieuw 400 uur in dit proces gestoken en ben dus opnieuw veel tijd verloren. Tijdens is voor mij een kostbaar goed.”

Schadevergoeding

Niet enkel kaatste de professor de bal terug en vroeg hij een schadevergoeding van 7.000 euro van Engel. Als ultieme noodrem om de dagvaardingen te doen stoppen zag hij als enige oplossing een veroordeling voor Engel voor roekeloos en tergend geding. Na beraad gingen de Mechelse rechters daar op in. De schadeclaim werd wel herleid naar 4.000 euro. Daarnaast werd Van Ranst ook vrijgesproken voor de laster.

De rechtbank volgde dus de redenering van het parket. De Mechelse openbaar aanklager had tijdens rekwisitoor in oktober al aangehaald dat er geen sprake was van laster of zelfs enig misdrijf. De gesprekken waren volgens de aanklager hooguit een belediging. Of er nu effectief een einde zal komen aan de reeks dagvaardingen is nog afwachten. De Nederlander kan nog steeds in beroep gaan tegen het vonnis. Voor het proces dat onontvankelijk werd verklaard, deed Engel dat alvast wel. Deze zaak zal pas ten vroegste in 2023 worden behandelen.

