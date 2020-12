Marc Van Ranst moet geen schadevergoeding betalen aan ondernemer na zijn ‘Blijf weg uit Antwerpen’-tweet: “Geen onzorgvuldigheid van viroloog aangetoond”

Mechelen 4 huishou­dens op 10 op Hombeeks plateau lozen nog in beek: 74 riolerings­pro­jec­ten nodig

30 november Mechelen draagt zijn volledige rioleringsinfrastructuur volgend jaar over aan Pidpa. Het integraal waterbedrijf zal het beheer op zich nemen en ook investeren in nieuwe buizen. Dat is zeker op het Hombeeks plateau nodig. Minder dan zestig procent van de huishoudens is er aangesloten op riolering. Liefst 74 projecten zijn nodig om dat te verhelpen.