Man wordt twee keer betrapt met verboden wapens: Geldboete van 800 euro

Mechelen Pringles verlaagt koolstof­uit­stoot en waterver­bruik: “Klaar voor de toekomst”

De Pringles-fabriek in Mechelen is naar eigen zeggen klaar voor de toekomst. Ze investeerde in een milieuvriendelijkere verbrandingsoven en werkt aan een nieuwe waterrecuperatie-installatie.

15 december