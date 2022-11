Man steelt fiets uit fietsenstalling van middelbare school

Mechelen Buurtbewo­ners proteste­ren tegen geplande paaltjes in wijk Nekker­spoel: “Om sluipver­keer te weren, moeten wij nu zelf kilometers omrijden”

Meer dan honderd buurtbewoners verzamelden zaterdagmiddag in de Caputsteenstraat in Mechelen, om er te protesteren tegen de geplande paaltjes in hun wijk. “We moeten kilometers omrijden om aan onze garages te geraken, thuisverpleging haakt af, alles wordt ons moeilijker gemaakt… Vanuit stad Mechelen worden we echter niet gehoord”, klinkt het.

13 november