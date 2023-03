Man staat terecht voor bezit van XTC: “Het was de drugs van mijn vriendin”

De eerste keer was in maart 2021. Toen assisteerde de politie een gerechtsdeurwaarder en werd er op het salontafeltje een wit poeder aangetroffen. “Het ging om 2 gram speed”, vertelde de openbaar aanklager. “In de huiszoeking die hierop volgde, vonden de agenten opnieuw 5 gram speed. Het lag verborgen in een doosje met muntjes.” Veel wilde B. achteraf niet kwijt aan de politie. Maar hij schoof wel de schuld door naar zijn vriendin. “De drugs was van haar”, luidde het.

Bijzondere herhaling

Een tweede keer dat de politie drugs vond bij de beklaagde was in december 2021. Toen vond de politie tijdens het fouilleren een zakje met 4 roze XTC-pillen. De man werd toen gearresteerd in het kader van een onderzoek naar fietsdiefstallen. Het parket eiste een celstraf van 5 maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. De man heeft een bijzonder zwaar strafblad. Volgens het parket was hij na 8 drugsgerelateerde veroordelingen in bijzondere herhaling. B.’s raadsman Joey Wuyts vroeg een straf met uitstel.