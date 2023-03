Man spuwt naar de politie als zij hem controleren op mogelijk familiaal geweld: “Na zijn verhoor stal hij ook nog een fiets om naar huis te gaan”

Het was toen de buurvrouw die naar de politie had gebeld. Zij had de kinderen horen schreeuwen en vreesde het ergste. Wanneer de politie arriveerde bij de man thuis, wilde die zijn voordeur niet openen. Hierop moest de politie de deur forceren en dat werkte bij de man zoals een rode lap op een stier. Hij werd agressief, spuwde naar de agenten en deelde ook nog een kopstoot uit. “Zelfs toen hij op de grond lag nadat de politie hem had overmeesterd, bleef hij in het rond stampen”, vertelde het parket in februari op zitting. “Later vonden de agenten ook nog cocaïne in zijn woning”