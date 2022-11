Man smijt pakketje met drugs over gevangenismuur voor broer (28)

MechelenEen man uit het Antwerpse riskeert een celstraf van 15 maanden met uitstel omdat hij in januari 2020 een pakketje met hasj en cannabis over de gevangenismuur in Mechelen had gesmeten. Hij deed dat volgens het parket voor zijn broer die er momenteen in de cel zat.

De feiten kwamen destijds aan het licht dankzij verschillende camerabeelden. Op die beelden was onder meer te zien hoe de Antwerpenaar een plastic bolletje over de gevangenismuur smeet vanuit het Caputsteenpark. Vanuit de gevangenis was dan weer te zien hoe zijn broer op zoek ging naar het pakketje met drugs. “Op dat moment stonden ze ook duidelijk telefonisch in contact met elkaar”, zei de openbaar aanklager woensdag op zitting.Na verder onderzoek bleek het te gaan om net geen 30 gram aan drugs. Volgens het parket was het ook zodanig verpakt met oog op een doorverkoop in de gevangenis.

Instructies

Zowel de 28-jarige gedetineerde als zijn broer, die het pakketje over de muur had gesmeten, werden heel snel na de feiten geïdentificeerd. Beiden werden ook verhoord. De opgesloten broer ontkenden de feiten. De andere zei dat hij effectief iets over de muur had gesmeten.“Maar ik wist eigenlijk niet wat erin zat”, verklaarde de man. “Iemand had het pakketje met instructies achtergelaten in mijn brievenbus. Gelet op het feit dat mijn broer in de gevangenis zat voor drugsfeiten, kan ik me nu wel inbeelden dat het om drugs ging.” Het parket vorderde twee keer een celstraf van 15 maanden en een geldboete tot 8.000 euro.

Effectief drugs?

Het maakte wel een onderscheid tussen de twee broers.De ene kan deze straf nog met uitstel opgelegd krijgen, de andere daarentegen enkel effectief. Op zitting gaf de broer die drugs over de muur had gegooid de feiten toe. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. De andere broer ging vol voor de vrijspraak. Volgens zijn advocate was het niet duidelijk of het effectief om drugs ging in het pakketje. “Ik heb hier echt niets mee te maken”, zei de 28-jarige vandaag tegen de rechter. “En net zoals u best weet, mevrouw de rechter, hier worden wel vaker pakketjes over de muur gesmeten.”

Een vonnis in de zaak volgt volgende maand.

