Man slaat medewerker van de stad Mechelen en bijt in vinger van politie-inspecteur bij arrestatie

Begin september jongstleden viel hij een man aan in de Keizerstraat. Het ging om een medewerker van de stad Mechelen. Het slachtoffer liep naast een gebroken neus en een hersenschudding ook nog een hoofdwonde op die moest worden gehecht. De dader kon al snel worden geïdentificeerd en worden gearresteerd. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. “Meneer spande zich op, balde zijn vuisten en riep steeds ‘Fuck Off’. Tijdens het boeien, beet de man zelfs in de vinger van de politie-inspecteur”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. Zij vorderde een celstraf van 8 maanden en een geldboete tot 800 euro effectief. De verdediging betwistte de feiten niet. “Hij verbleef een tijd in het opvangcentrum voor asielzoekers, maar had wat kledij achtergelaten en wilde dat gaan ophalen. Alleen werd hem de toegang geweigerd”, aldus zijn advocate. “Hij heeft toen inderdaad geslagen, maar enkel omdat hij eerst werd geduwd.” Zij vroegen gelet op zijn blanco strafblad een opschorting van straf.