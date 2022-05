Man gooit spullen uit het raam van appartement in Mechelse Grote Nieuwedijkstraat

Mechelen Provincie investeert half miljoen euro in leermidde­len voor PTS Mechelen: “Jongeren en ouders overtuigen om te kiezen voor technische opleiding”

De provincie Antwerpen investeerde zo’n half miljoen euro in de aankoop van didactische leermiddelen voor de inrichting van het nieuwe STEM-gebouw in de Provinciale Technische School Mechelen (PTS). De investering past in de ambitie van de school om een kwalitatief aanbod te bieden binnen de pijlers tuinbouw, wetenschap en techniek.

7 mei